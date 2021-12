Auto bloccata tra le sbarre di passaggio a livello: paura per un anziano

FRANCAVILLA FONTANA - Per fortuna si è trattato solo di tanta paura per l'anziano che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 dicembre, è rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello sulla linea Francavilla-Grottaglie. L'uomo, a bordo di una Opel Agila, non è riuscito a oltrepassare in tempo i binari restando intrappolato tra le sbarre. Ha parcheggiato l'auto a ridosso delle stesse lasciando l'abitacolo. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Francavilla Fontana, che ha avvisato la Polfer e i carabinieri. La Polizia ferroviaria, a sua volta, ha informato il macchinista che è riuscito a fermare il treno prima in tempo. Una volta riaperte le sbarre i vigili del fuoco hanno spostato il veicolo consegnandolo al proprietario.