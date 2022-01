Auto avvolta dalle fiamme sulla superstrada, intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - Tanto spavento e nessuna latra conseguenza per il conducente della Opel Mokka che ha preso fuoco questa sera (lunedì 31 gennaio 2022), poco prima delle 19, intransito sulla superstrada Brindisi-Lecce, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per San Pietro Vernotico. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Brindisi per domanre le fiamme che, secondo quanto raccontato dallo stesso guidatore, si sarebbero sviluppate dal vano elettrico. Le cause, comunque, cono ancora in corso di accertamento.