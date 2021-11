Auto alimentata a Gpl a fuoco al rione Commenda: distrutta in più punti

BRINDISI - Auto a fuoco al rione Commenda, in via Ciro Menotti a Brindisi. E' accaduto alle 23:20 di ieri, domenica 7 novembre 2021. Il rogo ha avvolto una Chevrolet Matiz in più punti, come si evince dalle foto. La via è una stradina che costeggia una scuola d'infanzia, poco dopo un parco giochi. L'autovettura risulta danneggiata nella parte anteriore e in quella posteriore.

Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco di Brindisi, che hanno domato il rogo evitando guai peggiori. La Matiz, alimentata a Gpl, è l'unico mezzo coinvolto nell'incendio. Sul posto anche i carabinieri, che stanno in queste ore ricostruendo l'accaduto. Al momento, non è ancora chiara la natura delle fiamme, se si tratti di un incendio doloso o scaturito in seguito ad altre cause.