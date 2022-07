Auto in fiamme sulla Statale dei trulli, l'autista è riuscito a mettersi in salvo

FASANO - E' andata completamente distrutta una Peugeot 407 protagonista di uno spaventoso incendio che si è verificato questa sera (giovedì 28 luglio 2022) intorno alle ore 19 lungo la Statale dei trulli di Fasano, poco prima dell’incrocio della Vernisina. L'auto era in marcia verso Laureto quando, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri di Fasano. Disagi alla circolazione che è rimasta bloccata per oltre un’ora.