Bambina precipita in una botola: dramma sfiorato nella "Grotta della Madonnina"

CELLINO SAN MARCO - Si è temuto il peggio, ma fortunatamente la disavventura ha avuto un lieto fine. Non ha riportato gravi ferite una bambina di 12 anni che nella serata di oggi (venerdì 28 luglio) è caduta in quella che dalle prime informazioni apprese sarebbe una botola che le si è aperta sotto i piedi.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 19 all'interno della "Grotta della madonnina", un luogo religioso situato in via Mascagni angolo via Oria, nei pressi del campo sportivo di Cellino San Marco.

La bambina si trovava lì insieme alla madre. Improvvisamente si sarebbe sgretolata una lastra di cemento che copriva la botola e la malcapitata sarebbe finita in fondo al buco, profondo circa 2-3 metri.

La madre ha subito chiesto aiuto. Alcuni cittadini sono intervenuti con una scala, consentendo alla 12enne di uscire. Vigile e cosciente, la minorenne è stata soccorsa da personale del 118, intervenuto a bordo di un'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale di Cellino. I vigili del fuoco dovranno mettere la zona in sicurezza.