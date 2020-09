A bordo di auto rubata tenta di investire i carabinieri: arrestato

BARI - I carabinieri della compagnia di Bari centro e quelli del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento, C.D., pregiudicato, 27enne, di Fasano. Nel pomeriggio di ieri ( sabato 19 settembre) il 27enne era stato individuato, all’interno del parcheggio del Mc Donald di viale Europa, al quartiere San Paolo, alla guida di una Giulietta rossa, rubata alcuni giorni prima.

Il giovane ha speronato l’autovettura di servizio, tentando di investire un militare. Bloccato è riuscito a scappare creandosi un varco in retromarcia. Ha cercato di darsi alla fuga all’interno del parcheggio dell’esercizio commerciale ma una guardia giurata, capita la situazione, ha esploso alcuni colpi di pistola senza, però, provocare danni o feriti. Al termine di un inseguimento a piedi, il 27enne è stato bloccato e l'autovettura rubata posta sotto sequestro. Sono in corso ancora accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.