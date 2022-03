La batteria dell'auto va in corto e scoppia incendio: paura in un condomino

MESAGNE - Ci sarebbe un corto circuito alla batteria alla base dell'incendio divampato attorno alle 8 di oggi, mercoledì 30 marzo, in via Alcide De Gasperi a Mesagne, dove un'auto nell'arco di pochi minuti si è trasformata in una palla di fuoco. Era parcheggiata nel cortile di un condominio, a pochi metri dalla piazza dove il mercoledì si svolge il mercato settimanale.

Il rogo ha sprigionato una coltre di fumo nera che ha invaso le abitazioni. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato, si è trattato solo di tanta paura. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti del locale commissariato di polizia. Gli uomini del 115 sono stati chiamati dallo stesso proprietario quando ha notato fumo uscire dal cofano del veicolo. I pompieri nell'arco di pochi minuti hanno riportato la situazione alla normalità. Come già detto il rogo sarebbe riconducibile a cause accidentali.