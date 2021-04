Anziano positivo al Covid se ne va in giro: denunciato

BRINDISI - Anziano positivo al Covid se ne va tranquillamente in giro fuori dalla propria abitazione. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 81enne del luogo, poiché il 29 marzo scorso, in una via del centro abitato, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione, nonostante fosse stato sottoposto al provvedimento di isolamento per l'accertata positività al Covid-19, emesso dall'autorità sanitaria del luogo.