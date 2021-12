Colica renale per un membro dell'equipaggio della Costa Luminosa, interviene la Capitaneria

BRINDISI - Un membro dell'equipaggio della Costa Luminosa, diretta a Savona ma in transito nel porto di Monopoli, è stato soccorso dal persona della Capitaneria di porto di Brindisi. La donna, una 23enne di nazionalità peruviana, colta da colica renale, è stata fatta sbarcare, con l'ausilio dell'equipaggio della Capitaneria, la dipendente motovedetta Cp 844. L'equipaggio è arrivato nel porto di Brindisi poco prima delle 12:30. L'allerta è arrivata alla sala operativa intorno alle 10.50 di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021. La donna è stata presa in cura dal personale medico del 118 giunto in banchina e, successivamente, trasportata presso l'ospedale Perrino per i dovuti accertamenti sanitari.