In giro con un machete nascosto nel bagagliaio dell'auto, denunciato

BRINDISI - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 22enne del luogo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. In particolare, il giovane è stato fermato e controllato dai militari mentre circolava alla guida della sua autovettura per le vie della Città. I militari hanno rinvenuto, nascosto nel bagagliaio del veicolo, un machete lungo 40 centimetri, sottoposto a sequestro.