Causa un incidente sotto l'effetto di alcool, denunciato e patente ritirata

BRINDISI - I carabinieri della compagnia di Brindisi, sezione Radiomobile hanno denunciato un 38enne del luogo, per guida sotto effetto di alcool. In particolare, nel corso di accertamenti eseguiti dai militari, a seguito di un sinistro stradale che si è verificato in città, l’uomo, coinvolto nell'incidente, era alla guida dell'auto in evidente stato di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcolici. La patente gli è stata ritirata.