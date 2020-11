Black out al rione Commenda, abitazioni al buio

BRINDISI - E' dalle 18.30 circa di oggi, giovedì 26 novembre, che si è registrato un black out al rione Commenda, a Brindisi. Diverse abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Disagi per almeno 27 famiglie. Il motivo è da rintracciare in un guasto alla linea elettrica. Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa dei Vigili urbani. I tecnici sono già al lavoro, la situazione dovrebbe tornare alla normalità per le 20.30 di questa sera.