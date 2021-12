Senza mascherina e green pass: sanzioni per utenti e titolari, chiuso un bar per dieci giorni

BRINDISI - Nell’ambito del territorio della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti finalizzati al contrasto e alla prevenzione del fenomeno epidemico da Covid-19, i carabinieri del reparti dipendenti hanno controllato complessivamente 346 persone e 75 attività produttive/esercizi commerciali.

Sono stati sanzionati 33 individui per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine), sanzionati 6 utenti di attività produttive/esercizi commerciali per il mancato possesso di certificazione verde (green pass) e sanzionati 3 titolari di attività produttive/esercizi commerciali per il mancato controllo del possesso di certificazione verde (green pass).

E' stata, infine, disposta la chiusura provvisoria di 10 giorni di un esercizio pubblico di Cellino San Marco per le reiterate violazioni delle misure anti–Covid.