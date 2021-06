E' ai domiciliari ma detiene cocaina in casa. E minaccia i carabinieri

BRINDISI - Non solo viene colto con la cocaina dentro casa, ma proferisce minacce nei confronti dei carabinieri. I militari della compagnia - sezione radiomobile - di Brindisi hanno arrestato un 27enne del luogo per minaccia a pubblico ufficiale e illecita detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, durante una perquisizione eseguita dai carabinieri presso il domicilio dove si trovava agli arresti domiciliari, l'uomo è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina suddivisi in 3 dosi, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.635 euro in banconote di piccolo taglio, considerati illecito provento di spaccio; il tutto è stato sottoposto a sequestro. Inoltre, nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, il 27enne ha proferito frasi minacciose nei confronti dei militari, per dissuaderli dal compiere le loro funzioni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione per proseguire la misura degli arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria.