A fuoco il materasso, paura per una donna

BRINDISI - Momenti di paura in un appartamento al secondo pianto di una palazzina al rione Commenda, in via Orazio Fracco, proprio accanto alla banca popolari di Bari dove, per cause ancora da chiarire, intorno alle ore 9 di oggi ( 27 agosto) ha preso fuoco un materasso. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e le volanti della Polizia oltre al personale del 118 che ha soccorso la donna che era all'interno dell'abitazione che non ha riportato conseguenze se non solo un grande spavento.

