"Mare sicuro 2022": sosta selvaggia e mancanza di sicurezza balneare, le sanzioni

BRINDISI - Primi controlli nell'ambito dell’operazione "Mare Sicuro 2022" da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi. L'operazione, il cui scopo è quello di garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti, ha visto l'avvio lo scorso 18 giugno. La presenza del personale militare è stata incrementata a terra e a mare. Sono stati controllati in questo periodo i primi stabilimenti balneari, due strutture sono state sanzionate in via amministrativa, con sanzioni pari a 1.032,00 euro cadauna.

Una struttura, attiva in località Torre Canne del comune di Fasano, è stata sanzionata per violazioni dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Brindisi, per carenza di dotazioni di primo soccorso. Oltre alla sanzione amministrativa, all’amministratore della società è stato disposto di ripristinare immediatamente le dotazioni mancanti. L'attività di controllo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera è incentrata prioritariamente sulla sicurezza della navigazione e della balneazione, ed è rivolta essenzialmente alla verifica capillare dell'organizzazione di sicurezza degli stabilimenti balneari (presenza dei bagnini di salvataggio abilitati, dotazioni di sicurezza, idoneità mezzi di salvataggio, presenza dei segnali e delle bandiere sicurezza).

Altre tipologie di infrazioni rilevate hanno riguardato la sosta selvaggia sulle dune costiere a nord della Riserva Naturale di Torre Guaceto del comune di Carovigno. Nei casi di specie, le sanzioni ammontano a 206 euro. Non sono mancati i controlli riguardante la filiera ittica, nella giornata di sabato i militari della sezione di polizia marittima e difesa costiera hanno sottoposto ad accurato controllo una società operante nel settore ittico di Fasano. All’interno del centro, rinvenivano del prodotto ittico, privo di etichettatura obbligatoria utile ai fini della tracciabilità.

L'attività continuerà per l'intera stagione estiva, si sensibilizzano tutti gli operatori del settore turistico balneare e i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. "Per informazioni il personale della capitaneria di porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero 'blu' per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24″.