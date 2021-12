In carcere a 70 anni per spaccio di droga: condannato a due anni di reclusione

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi centro hanno proceduto all’arresto di un 70enne del luogo, in ottemperanza al provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura generale della Repubblica. L'uomo deve espiare parte di una pensa residua di 2 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel 2016 in un comune della provincia di Lecce. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso la locale casa circondariale di Brindisi, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.