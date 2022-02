Piante di marijuana in un appartamento a Sant'Elia: arrestato il titolare

BRINDISI - Un chilo di marijuana essiccata è stata sequestrata, il 7 febbraio 2022, dalla Squadra Mobile, in una abitazione nel quartiere Sant'Elia. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente stipata in numerosi vasetti in vetro oltre a 12 piantine alte circa un metro autoinfiorescenti. Di concerto con la procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, la Squadra Mobile ha arrestato il titolare dell’appartamento e denunciato in stato di libertà la persona con la quale nell’occasione lo accompagnava.