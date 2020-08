Truffa on line per finte vendite di automezzi, denunciate due persone

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata on line.

San Pietro Vernotico

Un 29enne di Torino è sparito dopo aver incassato, attraverso un bonifico bancario, la somma di 4 mila e 800 euro per una finta vendita on line di una Lancia Y. L'auto era targata da una 46enne residente a San Pietro Vernotico. La donna ha presentato denuncia lo scorso 8 agosto al comando carabinieri.

Brindisi

Un 52enne di Foggia ha consegnato un falso assegno di 6 mila e 800 euro al proprietario di una roulotte, vista su un sito internet. L'assegno della banca popolare di Reggio Emilia è stato dato al 43enne di Foggia che, contestualmente, ha consegnato al 52enne il mezzo. Il 43enne di Foggia ha sporto denuncia alla stazione carabinieri di Brindisi centro.