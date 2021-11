Evade dai domiciliari: i carabinieri arrestano un 71enne di Brindisi

BRINDISI – Senza autorizzazione, è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione. Un brindisino di 71 anni è stato arrestato in flagranza di reato per evasione dai domiciliari. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. Dopo le formalità di rito, lo stesso è stato riaccompagnato a casa, sempre in regime di domiciliari.