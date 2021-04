Per la terza volta sorpreso alla guida senza patente: scatta la denuncia

BRINDISI – Per la terza volta in meno di un anno, la seconda negli ultimi 15 giorni, è stato sorpreso alla guida di un’auto, privo di patente. La recidiva è costata una denuncia a piede libero a carico di un brindisino di 31 anni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi mentre procedeva alla guida dell’auto di proprietà di una donna. Il 31enne non aveva mai conseguito la patente. La prima volta era stato sorpreso al volante il 2 luglio 2020. La seconda volta, lo scorso 10 aprile. Ora dovrò rispondere del reato di guida senza patente. La macchina è stata restituita alla legittima proprietaria.