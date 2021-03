Durante la perquisizione prova a nascondere la droga negli slip: arrestato

Il 54enne protagonista della vicenda è stato rimesso in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria. Deteneva marijuana

CAROVIGNO - Durante la perquisizione prova a nascondere lo stupefacente negli slip. A Carovigno, i carabinieri della compagnia - Nor sezione radiomobile di San Vito dei Normanni hanno proceduto all'arresto di un 54enne del luogo, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, durante una perquisizione domiciliare e personale eseguita con l'ausilio dei colleghi del nucleo cinofili di Modugno, i militari hanno rinvenuto due involucri di marijuana del peso complessivo di oltre 23 grammi che l'uomo aveva tentato di nascondere nei suoi slip, nonché 495 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre l'arrestato, concluse formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria.