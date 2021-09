Controllo straordinario del territorio: 2 denunce e 5 segnalazioni

CAROVIGNO - A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni nel Comune di Carovigno, i carabinieri hanno denunciato due persone e segnalate cinque all'autorità amministrativa.

In particolare, una 45enne di Carovigno, già agli arresti domiciliari, è stata denunciata perchè, durante il controllo, i militari hanno appurato l’utilizzo di un telefonino cellulare, violando così gli obblighi. Poi, un 48enne residente a Roma, durante un controllo alla circolazione, è sottoposto a controllo mediante l’etilometro e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.

Cinque persone, invece, sono state segnalate all’Autorità Amministrativa, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Si tratta di 59enne di Mesagne, trovato in possesso di 0,5 grammi di eroina, nascosti nel comodino della sua camera da letto; un 45enne di Carovigno, agli arresti domiciliari, poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish, rinvenuti sul tavolino del soggiorno; un 36enne di Latiano è stato trovato in possesso di un grinder contenente 0,1 grammi di marijuana, occultato all’interno di un borsello; un 30enne di Latiano è stato trovato in possesso di un grinder contenente 0,2 grammi di marijuana, occultato all’interno di un marsupio; un 42enne di Mesagne, trovato in possesso di 1,2 grammi complessivi di hashish, nascosti in una scatola in alluminio nella sua camera da letto. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 13 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 69 persone, controllati 50 automezzi, effettuate 11 perquisizioni, controllato 1 esercizio pubblico ed elevate 5 contravvenzioni al Codice della strada.