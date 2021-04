Evade dagli arresti domiciliari: un 79enne finisce nei guai

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno proceduto all'arresto di un 79enne del luogo, per evasione. In particolare, i militari hanno accertato che l'uomo, privo di consenso della competente autorità giudiziaria, si è allontanato dalla propria abitazione dove si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, intrattenendosi a conversare, per strada, con un altro soggetto. L'arrestato, concluse le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria e ricondotto presso la propria abitazione dove proseguirà l'originaria detenzione domiciliare.