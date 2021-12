Controlli dei carabinieri tra gli assuntori di droga: sei persone segnalate

CEGLIE MESSAPICA - Controlli dei carabinieri, segnalati all'autorità amministrativa sei assuntori di droga. Il 19 dicembre 2021, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ceglie Messapica, i militari della compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato all’autorità amministrativa: un 21enne di Brindisi domiciliato a Mesagne, trovato in possesso di 1 grammo di hashish; una 18enne di Mesagne, trovata in possesso di 0,5 grammi di hashish; un 19enne di Latiano, trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana; un 47enne di Ostuni, trovato in possesso di 2 grammi di eroina; un 46enne di Ostuni, trovato in possesso di 3,65 grammi di eroina; applicata sanzione accessoria del ritiro della patente di guida; un 34enne di Ostuni, trovato in possesso di 1 grammo di cocaina; applicata sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posto sotto sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 12 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, eseguite 7 perquisizioni, controllati 29 green pass, identificate 47 persone, controllati 22 mezzi, elevate 3 contravvenzioni al codice della strada, controllati 8 esercizi pubblici, ritirate 2 patenti di guida; inoltrate 2 proposte di foglio via obbligatorio.