In casa cocaina, hashish e marijuana: finisce ai domiciliari

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della locale stazione hanno arresto un 45enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, i militari, insieme alla polizia locale, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 35 grammi di cocaina, 0,40 grammi di hashish, 2,20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle predette sostanze e la somma di 860 euro. Il 45enne è finito agli arresti domiciliari.