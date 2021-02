Reati contro la persona e il patrimonio, sconterà la pena ai domiciliari

Il 53enne si trova in una struttura riabilitativa. I fatti sono stati commessi a Fasano dal 2009 al 2015

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare, emesso dal tribunale ordinario di Brindisi, nei confronti di T. A., 53enne del luogo, ricoverato presso un presidio riabilitativo della provincia di Brindisi. L’uomo deve espiare parte di una pena residua di 3 anni e 10 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona, commessi a Fasano dal 2009 al 2015. L’arrestato si trova agli arresti domiciliari presso la medesima struttura riabilitativa.