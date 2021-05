Lite con sparatoria nella stazione di servizio: un ferito

CEGLIE MESSAPICA - La lite, accesa, è degenerata, uno dei litiganti ha estratto un'arma e ha fatto fuoco più volte, ferendo il rivale. E' accaduto questa sera (mercoledì 19 maggio), dopo le 21, a Ceglie Messapica. Lo scenario della sparatoria è stato il distributore di carburante Menga Petroli, sulla via per San Vito dei Normanni. Stando alle prime informazioni, due uomini dovevano incontrarsi lì per un chiarimento.

I due sono giunti sul posto e hanno cominciato a discutere animatamente, poi dalle parole sono passati ai fatti. Durante la colluttazione, uno dei due litiganti ha estratto un'arma e ha fatto fuoco, ferendo il rivale. Quest'ultimo è risalito in auto e si è allontanato, voleva raggiungere l'ospedale. A quanto pare, ha perso conoscenza e l'auto si è fermata in largo Amendola. Qui l'uomo è stato soccorso dal 118. Da visionare le immagini delle telecamere del distributore. Indagano i carabinieri.

Articolo in aggiornamento