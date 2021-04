Scoperti a bere nel locale, avventori sanzionati e bar chiuso

CEGLIE MESSAPICA - Tutti nel bar a bere in barba alle norme anti assembramento e anti Covid. Così nella serata di ieri, lunedì 12 aprile 2021, i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica sono intervenuti in un locale alla periferia della città, durante un servizio di controllo per il rispetto delle prescrizioni anti contagio, risocntrando la presenza di più persone all'interno del locale. Gli avventori sono stati sanzionati e per il bar è stata disposta la chiusura dell'attività per 5 giorni.