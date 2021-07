Condanna per droga: brindisino in carcere per scontare la pena

BRINDISI – Arriva il conto della giustizia a un brindisino di 41 anni, condannato con sentenza definitiva per reati in materia di droga. L’uomo è stato condotto in carcere, dove sconterà la parte residua di una pena complessiva pari a 3 anni e 4 mesi di reclusione, I fatti risalgono al luglio 2018. L’uomo è stato raggiunto da un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte d’appello di Lecce. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro.