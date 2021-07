Droga, armi, estorsioni: 48 condanne e quattro assoluzioni in abbreviato

BRINDISI – Quattro assoluzioni e 48 condanne, quattro delle quali a 20 anni di reclusione. Si chiude così il processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di 52 imputati coinvolti nelle inchieste Fidelis e Synedrium. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di oggi (venerdì 9 luglio) dal gup del tribunale di Lecce, Alessandra Semarini. L'accusa è stata sostenuta dai pm della Dda di Lecce, Alberto Santacatterina e Giovanna Cannalire. La pena più elevata è stata inflitta, fra gli altri, ai due brindisini che durante il procedimento hanno avviato il loro percorso di collaborazione con la giustizia, ossia Andrea Romano e Alessandro Polito, entrambi già condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cosimo Tedesco, avvenuto l’1 novembre 2014 in piazza Raffaello (per lo stesso delitto già condannato all'ergastolo anche Francesco Coffa).

Proprio da questo gravissimo fatto di cronaca è scaturita l’inchiesta Synedrium, nell’ambito della quale 20 persone sono state arrestate per i reati di associazione mafiosa, armi, estorsioni e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono 22, invece, le persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta Fidelis, che ha fato luce su una serie di episodi di spaccio di droga, facendo emergere un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti dalla Grecia. Le due indagini sono state condotte dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi. Altri 10 imputati saranno giudicati con rito ordinario.

Assoluzioni

Assolti: Davide Di Lena, 32 anni, di Brindisi, per non aver commesso il fatto (richiesta di condanna pari a 5 anni e 4 mesi), difeso da Laura Beltrami; Dalila Destino, 29 anni, di Brindisi, perché il fatto non sussiste (richiesta di un anno e 4 mesi), difeso da Giuseppe Guastella; Giovanni D’Amico, 28 anni, di Brindisi, per non aver commesso il fatto (richiesta di 1 anno e 4 mesi); Burim Tatani, 35 anni, originario dell’Albania e residente a Brindisi (richiesta di 8 anni), per non aver commesso il fatto, difeso da Mauro Durante.

Condanne

Condannati: Cosimo Andriulo, 49enne, di Brindisi, 9 anni e 4 mesi (richiesta di 14 anni e 8 mesi); Marcello Campicelli, 57enne, di Brindisi, 7 anni e 4 mesi (richiesta di 9 anni e 4 mesi); Fabrizio Campioto, 42enne, di Brindisi, 2 anni 2 otto mesi e 8mila euro di multa, assolto dal reato contestato al capo 15 perché il fatto non sussiste (richiesta di 13 anni e 8 mesi); Ivano Cannalire, 38enne, di Brindisi, 9 anni (richiesta di 17 anni); Pamela Cannalire, 33enne, di Brindisi, 7 anni e 4 mesi (richiesta di 7 anni); Luigi Carparelli, 31enne, di San Vito dei Normanni, 10 anni (richiesta di 12 anni); Luca Ciampi, 34enne, di Brindisi, 3 anni e 2 mesi di reclusione e 3.500 euro di multa (richiesta di 3 anni e 8 mesi); Vitantonio Cocciolo, 27enne, di Brindisi, 2 anni e 8 mesi di reclusione e 6mila euro di multa (richiesta di 4 anni); Alessandro Coffa, 38enne, di Brindisi, 20 anni di reclusione (richiesta di 20 anni); Angela Coffa, 30enne, di Brindisi, 18 anni (richiesta di16 anni); Annarita Coffa, 41enne, di Brindisi, 18 anni e 8 mesi (richiesta di 18 anni); Damiano Coffa, 37enne, di Brindisi, 9 anni (richiesta di11 anni e 8 mesi); Francesco Coffa detto “Pacione”, 38enne, di Brindisi, 10 anni (richiesta di 13 anni e 4 mesi); Francesco Coffa, 40enne, di Brindisi, 20 anni (richiesta di 20 anni); Anna Corsano, 38enne, di Brindisi, 2 anni e 4mila euro di multa (richiesta di 2 anni); Marco Curto, 37enne, di Brindisi, 2 anni e 8 mesi (richiesta di 3 anni e 4 mesi).

E poi ancora: Fabrizio D’Angelo, 49enne, di Brindisi 4 anni e 8 mesi e 20mila euro di multa, assolto dal reato contestato al capo 52 perché il fatto non sussiste (richiesta di 7 anni e 8 mesi); Giovanni De Benedictis, 27enne, di Brindisi, 7 anni e 4 mesi (richiesta di 9 anni); Danilo Di Presa, 42enne, di Brindisi 7 anni e 4 mesi (richiesta di 9 anni e 4 mesi); Anna Gianniello, 40enne, di Brindisi, 3 anni e 2 mesi, assolta dal reato contestato al capo 52 perché il fatto non sussiste (richiesta di 7 anni e 8 mesi); Andrea Iurlaro, 32enne, di Brindisi, 7 anni e 4 mesi (richiesta di 8 anni e 8 mesi); Rosaria Lazoi, 59enne, di Brindisi, 13 anni e 4 mesi, assolta dal reato contestato al capo 1 perché il fatto non sussiste (richiesta di 14 anni e 6 mesi); Piero Lo Monaco, 28enne, di Carovigno, 10 anni, assolto dai reati contestati ai capi 47 e 48 perché il fatto non sussiste (richiesta di 12 anni); Abele Martinelli, 51enne, di Brindisi, 9 anni (richiesta di 14 anni); Enrico Mellone, 42enne, di Brindisi, 9 anni (richiesta di 14 anni); Alessandro Muscio, 42enne, di Brindisi, 2 anni e 8 mesi e 6mila euro di multa (richiesta di 4 anni); Giovanni Patisso, 37enne, di Oria, 4 anni e 8 mesi e 20mila euro di multa (richiesta di 4 anni e 4 mesi); Maria Petrachi, 34enne, di Brindisi, 14 anni, assolta dal reato contestato al capo 1 perché il fatto non sussiste (richiesta di 16 anni e 8 mesi).

Nicola Pierri, 52enne, di Brindisi, 7 anni e 4 mesi (richiesta di 10 anni); Alessandro Polito, 40enne, di Brindisi, 20 anni (richiesta di 18 anni); Giuseppe Prete, 29enne, di San Vito dei Normanni, 10 anni e 8 mesi (richiesta di 14 anni); Valerio Protopapa, 47enne, di Brindisi, un anno e 4 mesi e 2mila euro di multa (richiesta di un anno e 4 mesi); Giuseppe Ragusa, 47enne, di Brindisi, 4 anni e 8 mesi e 20mila euro di multa (richiesta di 4 anni e 4 mesi); Salvatore Bruno Ragusa, 26enne, di Brindisi, 8 anni (richiesta di 10 anni); Andrea Reho, 5 anni e 8 mesi e 2mila euro di multa; Cosimo Remitri, 30enne, di Brindisi, 10 anni e 8 mesi, assolto dal reato contestato al capo 47 perché il fatto non sussiste (richiesta di 16 anni); Alessio Romano, 36enne, di Brindisi, 8 anni (richiesta di 10 anni); Andrea Romano, 35enne, di Brindisi, 20 anni, assolto dal reato contestato al capo 3 per non aver commesso il fatto (richiesta di16 anni); Piero Rotunno, 37enne, di Brindisi, un anno e 10 mesi e 6mila euro di multa con sospensione della pena (richiesta di1 anno e 10 mesi); Vito Simone Ruggiero, 31enne, di Brindisi, 11 anni e 2 mesi di reclusione (richiesta di 16 anni).

E ancora: Cosimo Schena, 41enne, di Brindisi, 9 anni (richiesta di 14 anni); Cosimo Schena, 30enne, di Brindisi, 6 anni e 8 mesi (richiesta di 10 anni e 8 mesi); Renato Simonetti, 26enne, di Brindisi, 2 anni e 6mila euro di multa (richiesta di un anno e 10 mesi); Angelo Sinisi, 34enne, di Brindisi, un anno e 6 mesi e 3mila euro di multa (un anno e 8 mesi); Francesco Soliberto, 35enne, di Brindisi, 11 anni e 4 mesi (richiesta di 18 anni); Marika Stasi, 38enne, di Brindisi, 13 anni e 4 mesi, assolta dal reato contestato al capo 1 per non aver commesso il fatto (richiesta di 14 anni e 6 mesi); Gianluca Volpe, 24enne, di Brindisi, 2 anni e 8 mesi (richiesta di 2 anni e 6 mesi); Salvatore Volpe, 26enne, di Brindisi, 10 anni, assolto dal reato contestato al capo 50 perché il fatto non sussiste (richiesta di 12 anni e 8 mesi).

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Luca Leoci, Cesare Vanzetti, Giampiero Iaia, Daniela D’Amuri, Riccardo Mele, Cinzia Cavallo, Gianvito Lillo, Ladislao Massari, Massimo Murra, Giampiero Iaia, Marianna Laguercia, Giordano Settembre, Marcello Tamburini, Giancarlo Camassa, Andrea D’Agostino, Mario Lucio Astore, Gianvito Lillo, Dario Budano, Pasquale Annicchiarico, Giacomo Serio, Amilcare Tana, Daniele Scala, Francesco Cascione, Federica Faggiano, Paola Scarcia, Vianello Accorretti, Benedetto Romano, Vito Epifani, Guido Argese, Monica Negro, Francesco Sozzi.