Controlli antidroga: un arresto e due denunce. Sequestrate dosi di cocaina, marijuana e hashish

Arresti e denucne per droga tra Latiano, San Pietro Vernotico e Fasano. Sequestrati oltre 100 grammi di droga.

Latiano

A Latiano è stato arrestato 30enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto, occultati nella sua camera da letto, 3 grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi, 6 grammi di marijuana contenuti in una bustina e 2,15 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, concluse formalità di rito, è stato rimesso in libertà .

San Pietro Vernotico

Un 22enne, residente a San Donaci, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il giovane è stato fermato dai militari mentre viaggiava a bordo di un’auto condotta da un coetaneo e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 12 grammi di marijuana. I carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione della sua abitazione dove hanno rinvenuto ulteriori 35 grammi della medesima sostanza. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Fasano

I carabinieri della compagnia di Fasano-Sezione Operativa, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 39enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 52 grammi di hashish, suddivisi in 20 dosi che è stata sottoposta a sequestro.