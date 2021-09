Controlli a tappeto: denunce e segnalazioni, sequestro di armi e droga

E’ di tre denunce a piede libero e quattro segnalazioni all’autorità amministrativa il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel Comune di Carovigno dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e dai loro reparti dipendenti.

I denunciati sono: una 22enne di Carovigno, per violazione degli obblighi conseguenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari; un 18enne residente a Oria, perché sorpreso nuovamente alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida; un 36enne residente a San Vito dei Normanni, perché nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 25 centimetri riposto all’interno del porta oggetti lato guida.

Sono invece stati segnalati all’autorità amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti: un 27enne di San Michele Salentino che a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di marijuana occultata nella tasca destra del pantalone; un 36enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,58 grammi di cocaina, rinvenuti in un barattolo della cucina nella struttura ricettiva che lo ospita; un 46enne di Carovigno, sorpreso con un grammo di marijuana, occultato all’interno dello zaino; un 52enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,72 grammi di marijuana occultata in un mobile posto sul balcone dell’abitazione. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 10 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 63 persone, controllati 44 automezzi, effettuate 8 perquisizioni, controllati 4 esercizi pubblici ed elevate 11 contravvenzioni al Codice della strada.