Controlli a tappeto e perquisizioni: denunce e sequestri di droga e armi

CAROVIGNO – E’ di quattro denunce a piede libero il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella giornata di ieri (sabato 8 agosto) dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni, nel Comune di Carovigno.

Due uomini sono stati sorpresi con altrettanti coltelli a scatti nascosti nei vani portaoggetti delle rispettive auto. Si tratta di un 45enne di Trepuzzi (Lecce), in possesso di un coltello lungo 16 centimetri, e di un 24enne di San Vito dei Normanni. Entrambi devono rispondere del reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere

Un 63enne di Latiano è accusato di guida reiterata senza patente in quanto mai conseguita, poiché sorpreso alla guida di un Ape Piaggio senza avere mai conseguito la patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Contestato infine il reato di guida in stato di ebbrezza a un 34enne di Carovigno sorpreso al volante con tasso alcolemico pari a 0,8 gr./l.: la patente di guida è stata ritirata.

Cinque persone sono state inoltre segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti. Si tratta di: un 23enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish marijuana occultata nella tasca del pantalone; un 28enne di Mesagne, sorpreso con 0,6 grammi di marijuana e 0,7 grammi di hashish occultate in cucina; un 24enne, un 23enne ed un 20enne, tutti di Carovigno, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di 2,9 grammi di marijuana. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 8 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 62 persone, controllati 41 automezzi, effettuate 6 perquisizioni, controllati 2 esercizi pubblici e elevate 10 contravvenzioni al Codice della strada per complessivi 789 euro.