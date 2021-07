Corto circuito alla ciabatta elettrica della Tv: a fuoco camera da letto

BRINDISI - Materasso, rete in legno, e altri mobili della camera da letto danneggiati. E’ questo il bilancio di un incendio divampato nella tarda serata di ieri, domenica 18 luglio, in un appartamento sito al primo piano, in via Sabaudia a Brindisi. In casa c’era la proprietaria e suo figlio. Per fortuna si sono accorti in tempo delle fiamme e sono riusciti a domarle prima dell’arrivo dei pompieri. Hanno gettato sul materasso una coperta umida “Per togliere l’ossigeno”, hanno spiegato. E non hanno sbagliato. La chiamata alla sala operativa a del 115 è giunta poco dopo le 22. I pompieri hanno fatto il resto. Da quanto accertato a scatenare le fiamme sarebbe stato un corto circuito alla ciabatta elettrica della Tv. La camera da letto è da rifare e per fortuna i danni sono limitati solo a quella stanza.