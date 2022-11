Infiltrazioni d'acqua in un asilo nido: crollano pannelli del controsoffitto

BRINDISI – Fortunatamente il cedimento si è verificato quando la scuola era vuota. Alcuni pannelli in cartongesso del controsoffitto dell’asilo nido comunale situato in via Modigliani, al rione Sant’Elia, sono crollati mentre stanotte (sabato 5 novembre) imperversava il maltempo. E’ accaduto in una stanza dell’edificio che da quanto appreso non sarebbe utilizzata come aula. Il personale della cooperativa che gestisce la scuola si è accorto dell’accaduto nella mattinata odierna (sabato 5 novembre). I due unici bambini che avrebbero dovuto trascorrere la mattinata all'interno dell'edificio, sono stati riaccompagnati a casa dai genitori.

Il dirigente scolasrico ha allertato l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, i cui tecnici si sono recati sul posto. Sulle pareti della stanza sono state rinvenute tracce di acqua (come si vede nella foto in basso). E’ presumibile quindi che il crollo possa essere stato causato da infiltrazioni di pioggia.

Oltre ai pannelli finiti per terra, altre pignatte sarebbero state trovate in condizioni precarie. L’amministrazione comunale, ad ogni modo, ha disposto la chiusura dell’immobile per la giornata di lunedì prossimo, quando verrà effettuato un ulteriore sopralluogo. L’obiettivo è capire se possano esservi altre situazioni di criticità.