Brindisi: basole nel degrado più totale in pieno centro

I residenti di San Pietro degli Schiavoni: "Necessario intervento di pulizia straordinaria per via Del Balzo e vico San Pietro"

BRINDISI – Da bianche, sono diventate nere. Versano in totale stato di degrado e trascuratezza le basole situate fra via Del Balzo e Vico San Pietro degli Schiavoni, nei pressi del teatro Verdi di Brindisi. I residenti lamentano il fatto che entrambe le strade, situate nel cuore del centro di Brindisi, non siano state inserite nel piano di pulizia straordinaria delle strade varato dalla ditta appaltatrice. Quella di San Pietro degli Schiavoni è una zona già interessata dal fenomeno della movida, spesso molesta. A questa problematica si aggiunge adesso anche quella del decoro urbano.