Percepiva reddito di cittadinanza grazie a falsa dichiarazione: denunciato

ERCHIE – Aveva attestato di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare, ma non era vero. Un nuovo furbetto del reddito di cittadinanza è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Erchie, a seguito di indagini. Si tratta di un 45enne del posto. L’uomo è stato denunciato per omessa comunicazione delle variazioni del reddito ai fini della revoca del beneficio e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’uomo, dunque, tramite la falsa attestazione è riuscito a farsi riconoscere e percepire indebitamente la somma di 500 euro mensili da settembre 2019 a gennaio 2021.