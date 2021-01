Auto sequestrata trasferita senza autorizzazione: denunciato il proprietario

TORRE SANTA SUSANNA – Senza alcuna autorizzazione aveva spostato in un altro luogo l’auto di sua proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo e affidatagli in custodia giudiziale. Un 46enne di Torre Santa Susanna è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione, per per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.