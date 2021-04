Playstation in vendita, ma sparisce dopo aver ricevuto il bonifico

Denunciato un 18enne di Crotone per aver raggirato un 35enne di Erchie, tramite un'inserzione pubblicata su un sito internet

ERCHIE – Aveva messo in vendita una playstation, ma è sparito dopo aver intascato i soldi. Un 18enne della provincia di Crotone è stato denunciato per una truffa perpetrata ai danni di un 35enne di Erchie. Il giovane ha pubblicato un’inserzione su un sito internet, fingendo l’intenzione di vendere la consolle. Attratto dall’occasione, il 35enne ha effettuato un bonifico da 110 euro sulla postepay dell’indagato. La merce, però, non gli è mai arrivata a casa. A quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Erchie, che tramite accertamenti investigativi sono risaliti all’identità del presunto truffatore.