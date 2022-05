Deraglia treno merci in Abruzzo: traffico ferroviario bloccato, disagi anche in Puglia e nel Brindisino

BRINDISI - Traffico ferroviario sospeso dalle 4 di oggi, giovedì 12 maggio, tra Fossacessia e Vasto San Salvo per un inconveniente tecnico legato a un treno merci, sembrerebbe si tratti di un deragliamento. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno subito modifiche e cancellaizoni. Disagi anche in Puglia. Inviati sul posto tecnici e un mezzo di soccorso per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

L'utimo aggiornamento sul sito di Trenitalia risale alle 8.35 e riporta i treni cancellati e parzialmente cancellati.

I treni cancellati

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:59). I passeggeri diretti a Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:10). I passeggeri diretti a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27). I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9805 in partenza da Milano Centrale alle ore 10:21 e in arrivo a Bari Centrale alle ore 17:27. Il treno oggi ferma a Milano Centrale, Parma, Modena e Civitanova Marche.

• IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00). I passeggeri diretti a Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8348 in partenza da Bari Centrale alle ore 6:10 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) I passeggeri possono utilizzare il treno IC 610 in partenza da Lecce alle ore 8:20 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 17:00.

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51). I passeggeri possono utilizzare il treno IC 605 in partenza da Bologna Centrale alle ore 9:58 e in arrivo a Bari Centrale alle ore 17:05, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni parzialmente cancellati

• FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58): cancellato tra Pescara (11:47) e Termoli (12:34). I passeggeri diretti a Termoli possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Termoli, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FA 8801 che ne attende l'arrivo.

• FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08): cancellato tra Termoli (10:18) Pescara (11:07) I passeggeri diretti a Pescara possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Pescara dove trovano proseguimento con il nuovo treno FA 8816 che ne attende l'arrivo.