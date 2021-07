Dipendente senza visita medica: denunciato imprenditore

Si tratta di un uomo di 50 anni di San Pietro Vernotico. E' stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per violazione degli obblighi del datore di lavoro.

SAN PIETRO VERNOTICO - Un imprenditore di 50 anni di San Pietro Vernotico è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per violazione degli obblighi del datore di lavoro. Durante un servizio operato insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, che ha interessato attività produttive, industriali e commerciali del territorio, i carabinieri hanno accertato che l'uomo non aveva avviato la visita medica di idoneità per un proprio dipendente.