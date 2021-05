Dopo 10 anni di maltrattamenti arrestato figlio violento

SAN MICHELE SALENTINO - Un 40enne di San Michele Salentino è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, l'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brindisi. Le vittime sono i suoi genitori. Il provvedimento è scaturito in seguito ai maltrattamenti perduranti da 10 anni, culminati con l’aggressione che l’uomo ha esternato, per futili motivi, nei confronti dei propri genitori, lo scorso 26 aprile.