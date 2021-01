Dosi di marijuana e cocaina nel soppalco e nel sottoscala: arrestato

MESAGNE - Un 53enne di Mesagne, Antonio Carmelo Della Porta è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo durante una perquisizione domiciliare a suo carico seguita nella mattinata di martedì 5 gennaio con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, è stato trovato in possesso di 480 grammi di “marijuana”, 10 grammi di “cocaina”, suddivisi in dosi, e materiale vario per il confezionamento, occultati in un soppalco e nel sottoscala dell’abitazione.

L’arrestato, al termine formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale Brindisi.

