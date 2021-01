Droga negli slip: sottrae il suo cellulare a un carabiniere e lo rompe

MESAGNE – Sorpreso con 7,5 grammi di marijuana, ha strappato il suo cellulare dalle mani di un carabiniere che ne stava analizzando il contenuto e lo ha gettato per terra. Oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 17enne di Mesagne è stato anche denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Il minorenne è stato controllato nella giornata di ieri (giovedì 14 gennaio) dai carabinieri della stazione di Mesagne, che hanno proceduto prima con una perquisizione personale e poi con una perquisizione presso un’abitazione in uso all’indagato. Qui, nascoste fra gli slip, i militari hanno recuperato diverse dosi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento della droga. Poi si è verificato l’episodio del telefonino, sfilato dalle mani di un carabiniere e gettato per terra, danneggiandolo. Per il ragazzo, di concerto con la Procura dei minori, si sono aperte le porte dell’istituto per minorenni di Monteroni (Lecce).

