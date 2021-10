Doppio incendio nel parcheggio di un hotel: due mezzi in fiamme

OSTUNI – Due auto andate in fiamme nel giro di un’ora. E’ accaduto ieri sera (martedì 19 ottobre) nel parcheggio dell’hotel “Città Bianca Resort”, situato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Cisternino. Il primo incendio sviluppatosi intorno alle ore 22:40, ha investito una Fiat Uno di una cameriera. I dipendenti dell’albergo si sono accorti tempestivamente del rogo e lo hanno spento sul nascere con un estintore, facendo sì che i tanno restassero limitati alla parte anteriore, a una gomma e al paraurti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca. Gli stessi non hanno fatto neanche in tempo a rientrare in caserma che hanno nuovamente ricevuto una telefonata dall’albergo, stavolta per l’incendio di un furgoncino Fiorino. Il mezzo ha riportato danni di una certa rilevanza. L’origine dei due incendi è da appurare. Sull’accaduto indagano i poliziotti del locale commissariato.