In casa 2,7 tonnellate di sigarette elettroniche di contrabbando: famiglia ai domiciliari

ERCHIE - Una famiglia di origini cinesi, tre uomini e una donna, residenti ad Erchie, è finita ai domiciliari perchè deteneva in casa oltre due tonnellate di segarette elettroniche prive dei bollini dei Monopoli di Stato e quindi ritenute non conformi in quanto prive delle indicazioni di legge obbligatorie. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Erchie nella serata di ieri (venerdì 30 settembre 2022).

I militari, nel corso di una perquisizione all'interno dell'abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato 2.751 chili di sigarette elettroniche monouso, suddivise in 73 cartoni, insieme agli accessori per potere riscaldare le sigarette monouso. Le quattro persone, dopo le formalità di rito sono state poste agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.