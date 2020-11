Detiene abusivamente in casa 95 munizioni, denunciato

ERCHIE - I Carabinieri della locale stazione con la collaborazione dei colleghi della stazione di San Pancrazio Salentino e dello squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne del luogo, per detenzione abusiva di munizioni. In particolare, durante una perquisizione nell’abitazione di campagna dell’uomo, sono state rinvenute 95 munizioni calibro 12, inserite in due cartuccere in pelle, illegalmente detenute, nascoste sotto dei pannelli coibentati in disuso. Il tutto è stato sequestrato.