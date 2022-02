Forte vento nel Brindisino: rami spezzati e caduti in strada

BRINDISI - Le forti raffiche di vento oggi, lunedì 7 febbraio, stanno sferzando il territorio brindisino. Diversi rami e anche alberi caduti in strada, tanti gli interventi dei vigili del fuoco, specialmente a Brindisi, Francavilla Fontana e Torchiarolo.

Tutte le squadre sono impegnate per arginare i danni, alcune strade interessate sono state bloccate, in attesa della rimozione dei rami. A Brindisi è caduto un albero in via Scuole Pie, l'arbusto ha occupato tutta la sede stradale. Sono intervenuti anche i vigili urbani. Sempre a Brindisi è venuto giù il muro di una vecchia casa in zona La Rosa, strada vicinale vecchia Tuturano.

A Tuturano, 118 utenze domestiche sono senza energia elettrica, a causa di un cavo tranciato. I disagi si sono verificati dal primo pomeriggio di oggi. I tecnici di e-distribuzione sono al lavoro per ripristinare la fornitura.

Disagi, perlopiù in zone rurali, si segnalano in diverse zone del territorio brindisino. Sono decine le utenze disalimentate nel pomeriggio di oggi. A Oria, invece, nel centro abitato, stando ai dati forniti da e-distribuzione, risultano 121 clienti senza corrente.

Le operazioni di ripristino dei cavi potrebbero subire dei rallentamenti a causa del forte vento, che non permette agli operai addetti ai lavori di operare in sicurezza.

articolo aggiornato alle 20:20 (cavi tranciati)