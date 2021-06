Francavilla Fontana, controlli negli esercizi commerciali: una denuncia

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana e del Nucleo ispettorato del Lavoro di Brindisi hanno denunciato per violazione della normativa in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro un 33enne, titolare di un esercizio commerciale del luogo. In particolare, in seguito a un’ispezione effettuata all’interno dell’attività, è emerso il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendali e l’omessa sorveglianza sanitaria.